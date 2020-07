Ein Streit zwischen zwei Unfallgegnern hat am Montag in Moosach zu einem Angriff auf Polizisten geführt. Eine 70-Jährige hatte gegen 17 Uhr den Notruf gewählt, nachdem ihr Auto an einem Parkplatz in der Pelkovenstraße angefahren worden war. Als die Polizei den Unfall aufnehmen wollte, schrie der 58-jährige Unfallgegner die Beamten an und schlug einen von ihnen. Daraufhin brachten die Polizisten ihn zu Boden. Er leistete Widerstand, wurde gefesselt, auf die Polizeiinspektion gebracht und wegen Körperverletzung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Nach Abschluss der Anzeigenbearbeitung wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.