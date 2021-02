Von Julian Hans

Eine 15-jährige Schülerin hat am Samstagabend am U-Bahnhof Moosach ein 14-Jährige mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Tatverdächtige sei mit einer Gruppe mit mehreren gleichaltrigen Mädchen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Als die Einsatzkräfte kurz nach 18.30 Uhr am Tatort eintrafen, hatte die 14-Jährige blutende Schnittverletzungen an der Hand und am Oberschenkel. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf den Gleisen fand die Polizei ein Messer mit einer etwa fünf Zentimeter langen klingen. Die 15-jährige Tatverdächtige wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Vier weitere Mädchen stehen unter Verdacht, ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden nach einer Befragung ihren Eltern übergeben.