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Polizei31-Jährige tot in Moosach gefunden – Verdächtiger in Haft

Ein Polizist steht an einer Absperrung vor dem Haus in Moosach, in dem eine Frau tot aufgefunden wurde.
Ein Polizist steht an einer Absperrung vor dem Haus in Moosach, in dem eine Frau tot aufgefunden wurde. Felix Hörhager/dpa

Ein Notruf geht bei der Polizei ein: Es soll sich um eine verletzte Frau handeln. Doch die Beamten finden eine Leiche.

Eine Frau ist am Donnerstagabend tot in München gefunden worden. Zunächst sei gegen 19.30 Uhr ein Notruf über eine verletzte Frau in einer Wohnung im Stadtteil Moosach eingegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am angegebenen Ort, in einem Wohnblock in der Karlingerstraße, hätten die Beamten jedoch nur noch die leblose Frau in einem Zimmer liegend vorgefunden. Details zu den Verletzungen nannte die Polizei bislang nicht.

Bei der Toten handelt es sich um eine 31 Jahre alte Münchnerin, teilte die Polizei am Freitagmittag weiter mit. Es gebe Hinweise auf Fremdverschulden, ein männlicher Verdächtiger sei in der Nähe festgenommen worden. Dabei handelt es sich um einen 32-jährigen Türken. Der Mann ist in der Wohnung gemeldet, die Frau nach Polizeiangaben nicht. Beide sollen sich gekannt haben, miteinander verheiratet seien sie allerdings nicht gewesen. Weitere Details zur Beziehung machten die Beamten nicht.

Die Mordkommission nahm noch in der Nacht die Arbeit auf, ebenso die Spurensicherung. Neben der Wohnung wurde auch die Grünfläche mit Baumbestand vor dem Wohnblock abgesucht. Die Feuerwehr leuchtete dazu das Areal aus. Am Freitag wurde die Leiche der Frau obduziert, Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt.  Ein Ermittlungsrichter erließ am Freitagnachmittag Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den Mann.

© SZ/dpa/bm/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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