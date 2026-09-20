Vorsichtig lässt sich die ältere Frau auf der Parkbank nieder, an deren Lehne ein Zettel mit der Aufschrift klebt: „Pause gefällig? Nehmt Platz auf unserem Bankerl!“ Vor ihr stehen, jeweils in Pflanzkübeln, eine Eberesche und eine Sommerlinde, hinter ihr rollt gerade ein Kleinlaster auf der Hugo-Troendle-Straße in Moosach vorbei – über eine Kreuzung, die sie selbst schon oft vor Probleme gestellt habe, erzählt die 82-Jährige, die gleich ums Eck wohnt und ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Das ist eine blöde Kreuzung zum Rüberkommen“, sagt sie und zeigt auf die Fahrbahn, wo bis vor Kurzem noch eine unübersichtliche und gänzlich versiegelte Fläche war.

Inzwischen jedoch sieht es ganz anders aus: An den Rändern der Kreuzung stehen Hochbeete mit Wassertanks sowie mehrere sogenannte Wanderbäume in Pflanzkübeln, außerdem neue Fahrradständer, eine Reparaturstation, ein Holzpavillon und diverse Sitzmöbel wie jene Parkbank, auf der sich die Anwohnerin niedergelassen hat. Kurzum, aus einer bislang grautristen Pflastersteinfläche ist ein „Begegnungsort im Viertel“ geworden, so nennen das die Macher. Überdies haben sie auf der Fahrbahn mehrere hölzerne Pflanzkästen aufgestellt, um die Querung der Kreuzung zu erleichtern. „Und das“, sagt die ältere Frau, „finde ich gut“ – wiewohl sie anderes durchaus kritisch sieht. Doch dazu später.

Zunächst zum Hintergrund dieser temporären Umgestaltung des öffentlichen Raums – nicht nur an zwei Orten in Moosach, sondern auch in West-Schwabing an der Kreuzung von Apian- und Clemensstraße sowie entlang der Fallmerayerstraße. All diese Maßnahmen sind Teil eines Projekts namens „Mobilität und Stadtklima im Zukunftsquartier“, kurz Mosaiq. Dessen Ziel sei es, „gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Lösungen zu entwickeln für die drängenden Herausforderungen der Zukunft“, sagt Stefanie Ruf. Sie ist die Projektleiterin beim Forschungscluster MCube, das sich unter Leitung der Technischen Universität München (TUM) und gefördert vom Bundesforschungsministerium mit der Zukunft der Mobilität beschäftigt.

Mit der Zukunft der Mobilität beschäftigt sich Stefanie Ruf als Projektleiterin beim Forschungscluster MCube. Foto: Johannes Simon

Der Name MCube wird in München vor allem mit einem anderen Verkehrsversuch verbunden, bei dem 2023 die Kolumbusstraße in der Au für einige Monate gesperrt wurde, um dort Rollrasen zu verlegen sowie Sitzmöbel, Hochbeete und einen Sandkasten aufzustellen. Jenes Pilotprojekt namens „Autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt“ (AQT) erhielt viel Zuspruch im Viertel – wurde aber auch heftig kritisiert, führte zu öffentlichen Auseinandersetzungen und einer Anwohnerklage, infolge derer das Verkehrsexperiment vorzeitig abgebrochen wurde.

Wohl auch wegen dieser Erfahrungen haben die Forschenden beim 2024 angelaufenen Mosaiq-Projekt das Thema Bürgerbeteiligung stärker in den Fokus genommen. So konnten die Menschen in Moosach und Schwabing-West eigene Ideen für die Umgestaltung des öffentlichen Raums einbringen und halfen auch bei deren Ausarbeitung. Nach Infoveranstaltungen, Diskussionsrunden und Workshops sind nun in Zusammenarbeit mit der Stadt München und weiterer Projektpartner vier Maßnahmen umgesetzt worden, die ein Jahr lang bis September 2027 erprobt werden.

„Jetzt wird aus Beteiligung sichtbare Veränderung“, sagt Oliver May-Beckmann, Geschäftsführer von MCube. „Wir diskutieren nicht nur darüber, wie bestehende Stadtquartiere grüner, sicherer und lebenswerter werden können, sondern setzen neue Lösungen gemeinsam um, untersuchen ihre Wirkung und lernen daraus für andere Quartiere in München und darüber hinaus.“

Ein Begegnungsort ist im neu gestalteten Mosaiq-Projektquartier in Moosach entstanden. Foto: Johannes Simon

Konkret ist in Moosach jener Begegnungsort an der Hugo-Troendle-Straße entstanden, wo obendrein die Kreuzung entschärft wurde. Die zweite Maßnahme in dem Stadtbezirk dreht sich um „Sichere Fußwegrouten im Quartier“; hierfür wurden etwa an der Grundschule am Amphionpark neue Querungshilfen angelegt. Derweil ist in Schwabing am sogenannten Apianplatz eine neue „Begegnungsoase“ aufgebaut worden – mit Hochbeeten, Sitzmöbeln, einer Fahrradreparaturstation und einem Leih-Fahrrad. Darüber hinaus ist etwas weiter südwestlich die Fallmerayerstraße zwischen Herzog- und Hohenzollernstraße umgestaltet worden. Auch hier gibt es Aufenthaltsorte und Begegnungsflächen; zudem sollen freigehaltene Querungsstellen die Übersichtlichkeit für Fußgängerinnen und Fußgänger erhöhen.

Man habe sich für das Mosaiq-Projekt bewusst das dicht besiedelte Schwabing-West sowie das ungleich menschenärmere Moosach herausgesucht, sagt Stefanie Ruf. Zudem sei die Zusammenarbeit mit den beiden Bezirksausschüssen wichtig gewesen; sie sprachen sich jeweils einstimmig für das Vorhaben aus. Seitens der Bürgerschaft sei Mosaiq bisher auf „großes Interesse“ gestoßen, sagt Stefanie Ruf. Anders als beim AQT-Projekt in der Kolumbusstraße ist lautstarke Kritik von Anwohnenden bislang ausgeblieben.

Wobei zumindest die ältere Frau auf der Bank die Befürchtung umtreibt, dass der neue „Begegnungsort im Viertel“ zu einem Treffpunkt für Obdachlose und Nachtschwärmer wird. Und tatsächlich sei hier am Wochenende schon bis in die Morgenstunden Radau gewesen, berichten zwei weitere Anwohnerinnen, die ihre Namen ebenfalls nicht nennen wollen. Das Thema Lärmbelästigung dürfte somit auch bei der Bürgerbeteiligung zur Sprache kommen, die im gesamten Versuchszeitraum andauert – in Form von Befragungen, Feedbackzetteln und Quartiersgesprächen.

All dies wird dann ebenso wie Messungen, Gutachten und Beobachtungen wissenschaftlich ausgewertet. Denn, so Projektleiterin Stefanie Ruf: „Wir wollen verstehen, welche temporären Maßnahmen sich für wen bewähren und unter welchen Voraussetzungen sie auf andere Stadtquartiere übertragen werden können.“