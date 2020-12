Messer-Attacke am OEZ: 14-Jähriger am Rücken verletzt

Ein 14 Jahre alter Bub ist am Donnerstagabend vor dem Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München-Moosach niedergestochen worden. Nach den drei flüchtigen Tätern fahndet die Polizei (Telefon 089/29100). Ein Passant hatte gegen 20.30 Uhr den Rettungsdienst alarmiert. Sofort fuhren auch mehrere Streifen der Münchner Polizei zum OEZ. Ein 14-jähriger Münchner musste vom Rettungsdienst wegen einer zum Glück nicht sehr tiefen Stichwunde am Rücken versorgt werden, er kam in ein Krankenhaus.

Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass der 14-Jährige von drei jungen, ihm unbekannten Männern angegriffen und übel zugerichtet worden war. Ob es sich um einen Raubüberfall handelte, konnte eine Polizeisprecherin am Freitag nicht sagen. Was die Tat ausgelöst habe, müsse die Kriminalpolizei noch ermitteln.

Die Beschreibung der Angreifer aus der Hanauer Straße ist recht detailliert. Einer der Täter hat demnach dunkelblonde Haare und trug eine rote Jacke, ein zweiter Angreifer hat dunkle Haare und laut Polizei "südländisches Aussehen", der dritte ist dunkelhäutig und trug eine schwarzer Trainingsjacke.