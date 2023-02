Hotel in Moosach

Ein 20 Jahre alten Oberpfälzer ist nach einem Streit mit seiner gleichaltrigen Freundin festgenommen worden: Die zum Schlichten gerufenen Polizisten entdeckten offensichtliches Diebesgut bei ihm. Die Beamten waren am Samstag um zwei Uhr von einer Mitarbeiterin eines Hotels in Moosach zu Hilfe gerufen worden, weil sich ein leicht alkoholisiertes Pärchen in einem Zimmer laut stritt.

Als die Beamten mit den beiden sprachen, fiel ihnen eine Plastiktüte auf, in der sich Uhren, Ketten, Ringe, Münzen, Handys und Bargeld befanden. Dabei ergab sich der Verdacht, dass es sich um Beute aus Wohnungseinbrüchen handelt. Der 20-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Weil er im Gegensatz zu seiner Münchner Freundin keinen festen Wohnsitz hat, sollte ein Ermittlungsrichter im Lauf des Sonntags über die Haftfrage befinden.