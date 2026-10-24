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Auf einer U-Bahn-TreppeMann greift an U-Bahnhof Frau an und verletzt sie schwer

Die Tat ereignete sich an einer U-Bahntreppe (Symbolbild)
Die Tat ereignete sich an einer U-Bahntreppe (Symbolbild)
Foto: Robert Haas

Auf einer Treppe geht der 34-Jährige unvermittelt auf die Frau los. Passanten schreiten helfend ein.

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Am Samstagmorgen kam es am U-Bahnhof Moosach zu einem Gewaltdelikt. Ein Mann griff auf der Treppe, die zur U-Bahnlinie U3 führt, unvermittelt eine 49-jährige Frau an und verletzte sie schwer, berichtet die Münchner Polizei auf Anfrage. Voraussichtlich mit einem Messer stach er auf das Opfer ein.

Umstehende Personen verwickelten den 34-jährigen Mann in ein Gespräch, bis die Einsatzkräfte kamen. Laut Polizei war der Mann in der Vergangenheit bereits psychisch auffällig geworden. Auch im Bahnhof habe er sich entsprechend verhalten. Bei der Frau handelte es sich wohl um ein Zufallsopfer.

Ein Arzt, der zufällig in der Nähe war, versorgte die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wird nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

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SZ PlusVon Patrik Stäbler

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