Eigentlich sollte die Bahnunterführung an der Dachauer Straße in Moosach von diesem Freitag an wieder für Radler und Passanten geöffnet werden. Doch der starke Regen der vergangenen Tage macht den Bauarbeitern einen Strich durch die Rechnung. Weil der Grundwasserspiegel hoch ist, muss die Unterführung noch bis zum 30. Juni gesperrt bleiben.