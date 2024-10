Ein Mann mit einer Clownsmaske im Gesicht und einem Messer in der Hand war am Dienstagnachmittag verantwortlich für einen Großeinsatz und Aufregung in Moosach. Passanten hatten kurz nach 15 Uhr die Polizei verständigt, weil der Mann in dem Wohngebiet nördlich der Allacher Straße herumlaufe.