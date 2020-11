60 Bewohner eines achtstöckigen Hauses in Moosach mussten wegen eines Feuers in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Gegen drei Uhr meldeten Anrufer der Integrierten Leitstelle einen Zimmerbrand im sechsten Obergeschoß eines achtstöckigen Wohnhauses, teilte die Feuerwehr München mit. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, schlugen Flammen aus dem Balkon bis in den siebten Stock hoch.

Bei dem Brand wurden zwei Menschen leicht verletzt und mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein hoher Sachschaden, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Nach ersten Schätzungen liegt dieser bei etwa 100 000 Euro. Die Brandursache war zunächst nicht geklärt.