Alter Wirt Moosach:Die Bürde der Tradition

Den Alten Wirt in Moosach gibt es seit fast 600 Jahren. Kulinarisch wird man der reichen Geschichte mal mehr mal weniger gerecht.

Von Iwan Lende

Eröffnet im Jahr des Herrn 1442. Da könnte man mit Fug und Recht behaupten, der Alte Wirt zu Moosach sei eines der ältesten Gasthäuser der Stadt München. Wenn man hintanstellt, dass Moosach als zehnter Stadtbezirk erst 1913 in die Königliche Haupt- und Residenzstadt eingemeindet wurde. Aber sei's drum: Der Alte Wirt war jedenfalls keine Mittelalterspelunke, sondern von Anfang an eine Tavernwirtschaft, was von Taverne kommt und bedeutet, dass hier Speis, Trank und Unterkunft zu haben waren.