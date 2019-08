Die Tauben-Marie, das Mädchen auf der Schildkröte, das Mädchen mit dem Seehund, die Gänseliesl, die große Sinnende, die Sitzende, die Wasserspenderin, die Wartende, die zarte Julia Capulet, die voluminöse Bukolika, die Turnerin Olympia Triumphans, natürlich Justitia, Zeus-Tochter Aglaia, Pallas Athene, viele, viele Nymphen, ebenso zahlreich die Madonnen - und die Bavaria nicht zu vergessen. Ja, es gibt sie, Frauendarstellungen zwischen all den Reiterstandbildern, den gravitätischen, steinernen Männern, die hoch droben auf Säulen thronen. Doch sind diese Frauen, denen man(n) im Stadtbild Brunnenfiguren oder Statuen gewidmet hat, von der Lebenswirklichkeit heutiger Münchnerinnen in etwa so weit entfernt wie die Venus vom Mars. Daran kann auch der Monumentalismus von Rita McBrides "Mae West" nicht wirklich etwas ändern. In einem Antrag fordert jetzt die CSU-Stadtratsfraktion, bei neuen Baugebieten in München darauf zu achten, dass bei geplanter Kunst im öffentlichen Raum auch Frauen aus der Münchner Geschichte dargestellt werden.

Das Münchner Stadtbild lebe von seinen Denkmälern, Brunnen und Statuen. Diese Skulpturen erinnern die Münchnerinnen und Münchner an die Taten und Werke der großen Denker, Wissenschaftler, Dichter und politischen Visionäre. "Derzeit stellen die meisten dieser Skulpturen Männer dar", schreibt CSU-Stadträtin Ulrike Grimm. "Aber auch der Einfluss der Frauen auf die Geschichte, Kunst und Wissenschaft ist und war von großer Bedeutung." Für Mädchen und Frauen sei es sehr wichtig, dass sie auch Frauen aus der Geschichte, die eine Vorbildfunktion einnehmen, im öffentlichen Raum vorfänden. "Frauen haben unsere Stadt geprägt - und das sollte in der Kunst im öffentlichen Raum ganz deutlich sichtbar gemacht werden", fordert Grimm.

Detailansicht öffnen Rita McBrides "Mae West". (Foto: Catherina Hess)

Und in der Tat, wer sich auf die Suche macht nach Frauengestalten im Münchner Stadtbild, die über die Bedeutungsmuster und Ästhetiken von antiken Allegorien oder skulpturalen Niedlichkeiten hinausgehen, muss einiges an Geduld aufbringen. Immerhin: In Schwabing etwa gibt es eine Gedenktafel für die unkonventionelle Schriftstellerin und Malerin Franziska zu Reventlow, am Haus in Bogenhausen, wo Annette Kolb zuletzt lebte, wird an die Münchner Autorin und leidenschaftliche Europäerin erinnert. Der Volkssängerin Bally Prell wurde ein Brunnen an der Leopoldstraße gewidmet. Und auf dem Viktualienmarkt werden mit Ida Schumacher, Elise Aulinger und Liesl Karlstadt gleich drei große Münchnerinnen geehrt.

Der CSU-Antrag bringt den Diskurs über die Münchner Straßennamen in Erinnerung, auch so eine Männerdomäne, mit der lange Zeit die Geschichte der Stadt einseitig beziehungsweise verfälschend geschrieben wurde. Von einer Geschlechtergerechtigkeit ist man hier bislang noch weit entfernt, doch gibt es in der Landeshauptstadt seit 2004 das Bestreben, bei Straßenneubenennungen weiblichen Persönlichkeiten den Vorrang zu geben, "soweit es der jeweiligen Systematik der Straßenbenennung entspricht", heißt es da mit Einschränkung, als wolle man sich ein Hintertürchen offenhalten.

Detailansicht öffnen Die Bavaria an der Theresienwiese. (Foto: Robert Haas)

Doch hat der Beschluss des Stadtrats auch Wirkung gezeigt: Im Werksviertel etwa wurden vier Straßen nach Frauen und drei nach Männern benannt. Auch im Neubaugebiet Freiham werden künftig Frauen mit Straßenschildern geehrt, unter anderem die Politikerinnen Hildegard Hamm-Brücher, Annemarie Renger, Emilie Maurer, Rosa Kempf und Auguste Halbmeier, letztere eine Weggefährtin von Bayerns erster Armen-Pflegerin Luise Kiesselbach, nach der die Stadt einen Platz und einen Tunnel benannt hat. Prägend für München waren auch Margarete Vollmar, die ehemalige Geschäftsführerin der "Pfennigparade", und Amalie Nacken, die langjährige Vorsitzende des Vereins Kinderschutz. In Freiham gibt es nun auch Straßen, die an die Zirkusdirektorin Christel Sembach-Krone und an die Widerstandskämpferin Marie-Luise Jahn erinnern.

Nach wie vor allerdings, so heißt es in einem Bericht des Münchner Kommunalreferats aus dem Jahr 2018 etwas ernüchtert, bezögen sich die Wünsche nach Ehrung von Persönlichkeiten durch eine Straßenbenennung, sowohl von privater Seite als auch aus den Bezirksausschüssen und den Reihen des Stadtrats, in der Mehrheit auf Männer.