Zum Hauptinhalt springen

Astronomie„Eine partielle Mondfinsternis ist ein beeindruckendes Naturschauspiel!“

Lesezeit: 3 Min.

Bei der Mondfinsternis 2018 versammelten sich Münchnerinnen und Münchner auf dem Olympiaberg, um einen guten Blick auf das Ereignis zu haben. 
Bei der Mondfinsternis 2018 versammelten sich Münchnerinnen und Münchner auf dem Olympiaberg, um einen guten Blick auf das Ereignis zu haben.  Foto: Matthias Balk/dpa

Astrophysikerin Viktoria Zekoll von der Münchner Volkssternwarte erklärt, was bei einer Mondfinsternis passiert und wo in der Stadt man den besten Blick auf das Spektakel hat.

Interview von Linus Freymark

SZ bei Google bevorzugen

Die Aufregung um die partielle Sonnenfinsternis ist kaum vorbei, da steht das nächste Naturschauspiel an: eine partielle Mondfinsternis. Nachtaktive können dabei erleben, wie der Mond die Farbe wechselt. Warum das so ist und was bei einer Mondfinsternis in der Atmosphäre passiert, erklärt Astrophysikerin Viktoria Zekoll, 31, von der Münchner Volkssternwarte.

Zur SZ-Startseite

Spektakel am Himmel
:So war die Sonnenfinsternis in München

Hunderttausende haben mitgefiebert und in den Himmel geblickt: Eindrücke von der Sonnenfinsternis in München und Umgebung.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite