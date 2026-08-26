Astrophysikerin Viktoria Zekoll von der Münchner Volkssternwarte erklärt, was bei einer Mondfinsternis passiert und wo in der Stadt man den besten Blick auf das Spektakel hat.

Die Aufregung um die partielle Sonnenfinsternis ist kaum vorbei, da steht das nächste Naturschauspiel an: eine partielle Mondfinsternis. Nachtaktive können dabei erleben, wie der Mond die Farbe wechselt. Warum das so ist und was bei einer Mondfinsternis in der Atmosphäre passiert, erklärt Astrophysikerin Viktoria Zekoll, 31, von der Münchner Volkssternwarte.