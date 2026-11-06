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Münchner LeichtigkeitDanke, Stenz!

Lesezeit: 2 Min.

„Immer des Gschiss mit der Elli“: Helmut Fischer und Gisela Schneeberger in der Serie „Monaco Franze – der ewige Stenz“.
„Immer des Gschiss mit der Elli“: Helmut Fischer und Gisela Schneeberger in der Serie „Monaco Franze – der ewige Stenz“.
Foto: BR/epd

Helmut Fischer ist als Monaco Franze das beste Heilmittel gegen jede Form von Verdruss. Eine Verneigung zum 100. Geburtstag.

Von Christian Mayer

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Es gibt Phänomene, die man sich immer wieder anschauen kann. Manche Leute sitzen am Meer und betrachten die Wellen, andere machen Waldspaziergänge und freuen sich über die Herbstfarben, das wird nie langweilig. Und wieder andere schauen sich den Monaco Franze an, sie können sich einfach nicht sattsehen an diesem Schauspiel.

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Der Münchner Lebemann mit Charme: So kennt man den Monaco Franze. Doch im Nachlass von Helmut Fischer zeigt sich ein anderer Mensch: nachdenklich, sozial engagiert, ein Katzenfreund. Eine Spurensuche.

SZ PlusVon Michael Bremmer

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