Es gibt Phänomene, die man sich immer wieder anschauen kann. Manche Leute sitzen am Meer und betrachten die Wellen, andere machen Waldspaziergänge und freuen sich über die Herbstfarben, das wird nie langweilig. Und wieder andere schauen sich den Monaco Franze an, sie können sich einfach nicht sattsehen an diesem Schauspiel.