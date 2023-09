Von Dirk Wagner

Es gehört zu den Vorzügen des Herzkasperl-Festzelts auf der Oidn Wiesn, dass dort auch die Bierzeltmusik popmusikalisch erweitert wird. Und das, ohne eine bayerische Grundstimmung zu verraten, die letztlich ja auch das Oktoberfest dominieren sollte. Entsprechend rappt Monaco F am Donnerstagabend im Herzkasperl-Festzelt nicht nur in bairischer Mundart. Er lässt sich auch von volksmusikalisch bewährten Bläsern und einer Zither begleiten. Doch wenn die Zitherspielerin Uschi Plankl ihre E-Zither an Effektgeräte schließt, die normalerweise den Klang einer E-Gitarre erweitern, dann erinnert ihre Darbietung zumeist doch mehr an ein grooviges Orgelspiel, wie man es von alten Sixties-Soul-Scheiben kennt.