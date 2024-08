Von Thomas Studer

Schon klar, Wissen ist Macht und Expertise sexy. Wer Bescheid weiß, kann mitreden, ist gefragt und wird befragt. Als Expertin für Quantengravitation etwa, oder als Experte für Latte Art. Gibt ja so viele Felder, in denen sich Expertise erarbeiten lässt. Nur eben, erarbeiten. Gratis gibt’s die Expertise nicht. Und, einmal erarbeitet, will sie auch regelmäßig betankt werden, denn sonst verdorrt sie, die schöne Expertise. Anders gesagt: Das expertenmäßige Bescheidwissen hat auch was Starres, was Strenges, was sich ganz wunderbar an den Augenbrauen von Richard David Precht beobachten lässt.