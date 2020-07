"Ich will über die Zukunft nachdenken, aber die Gegenwart ist zäh, drängt sich immer wieder in den Vordergrund", schreibt die argentinische Schriftstellerin Gabriela Cabezón Cámara in einem Briefwechsel mit ihrer Münchner Kollegin Silke Kleemann. Nachzulesen ist er im Blog "Wir in der Zukunft" unter blog.muenchner-stadtbibliothek.de; die Initiative vom Literaturarchiv Monacensia und dem Autorenkollektiv "Meet Your Neighbours" bringt in diesen Wochen Autorenduos aus verschiedenen Ländern zusammen. Auch eine neue Ausgabe der Reihe Comic Bar zu Paula Bullings und Anne Königs NSU-Comic "Bruchlinien" ist von 7. Juli an auf dem Stadtbibliotheks-Youtube-Kanal zu sehen. So bleiben die Kunstschaffenden, bleibt die Welt im Austausch - zumindest digital.

Die Monacensia wird, wie viele andere Institutionen, ihren Aktionsradius in diesem Juli jedoch vom Digitalen auch wieder ins Analoge verlegen. Ein von unter anderen Lisa-Katharina Förster und Tristan Marquardt geplantes "Atelier Monaco"-Festival wurde virusbedingt zwar ins nächste Jahr verschoben. Darauf einstimmende Veranstaltungen soll es immerhin aber schon in diesem Sommer und Herbst geben. Im Juli startet man daher den Versuch einer "Bar Monaco" im Lesegarten des Hildebrandhauses in Bogenhausen, zu dem seit einiger Zeit ja auch das Café Mon gehört. Als "Münchens literarischsten Biergarten" bezeichnet man sich daher in der Ankündigung und will das an vier Donnerstagen auch beweisen. Wenn es nicht regnet - denn nur bei schönem Wetter werden junge Münchner Autorinnen und Autoren jeweils 30 Minuten vortragen. Am 2. Juli macht der Autor und Poetry Slammer Alex Burkhard den Anfang, außerdem bereiten sich Katharina Adler für den 9. Juli, Tobias Roth für den 16. Juli und Dana von Suffrin für den 23. Juli vor. Das Platzkontingent ist begrenzt, Reservierung daher nötig. Man sollte jetzt nicht anfangen, darüber nachzugrübeln, bei wie vielen Besuchern selbst im Garten der Platz und die Luft knapp werden könnten. Doch so zäh die Gegenwart auch manchmal sein mag, die Aussicht auf eine nahe Zukunft mit Bier, Buch und Garten tröstet dann doch.

Bar Monaco, Schönwetterlesungen im Garten der Monacensia, Beginn am 2. Juli, 19 Uhr, Maria-Theresia-Str. 23, Reservierung erforderlich unter Telefon 54708754, Online-Programm hier.