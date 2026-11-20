Mona Fuchs ist als Zweite Bürgermeisterin für Klimaschutz, Kultur und Sicherheit verantwortlich. Wie die grüne Politikerin die Zusammenarbeit der städtischen Theater fördern will, warum manchmal auch Verbote sein müssen und wie ein sicherer Radweg aussehen soll.

Die Grüne Mona Fuchs ist als Zweite Bürgermeisterin für Kultur, Klimaschutz und Mobilität in der Stadt zuständig.

Mona Fuchs von den Grünen ist die zweitmächtigste Person im Münchner Rathaus. Als Zweite Bürgermeisterin verantwortet sie traditionell die Kultur der Landeshauptstadt, zu ihren Aufgaben an der Stadtspitze gehören aber auch Klimaschutz, Mobilität oder die kommunale Sicherheit.