Eine „Powerfrau, die mich regelmäßig in Staunen versetzt“, so kündigte die stellvertretende Grünen-Chefin Irina Freihart sie beim Parteitag am Samstag zur Absegnung des Koalitionsvertrags an. Dort vertrat Mona Fuchs den erkrankten Oberbürgermeister Dominik Krause. Die Mitglieder begrüßten sie mit begeistertem Applaus. „Sehr, sehr müde, aber mindestens doppelt so glücklich“, so beschrieb Fuchs ihren Gefühlszustand nach dem Verhandlungsmarathon für die Mango-Koalition, wie das neue Bündnis aus Grünen/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler sich selbst nennt.