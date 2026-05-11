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Mona Fuchs wird Zweite BürgermeisterinDas ist jetzt die wichtigste Frau im Münchner Rathaus

Lesezeit: 4 Min.

Münchens neue Zweite Bürgermeisterin, die 38-jährige Mona Fuchs (Grüne).
Münchens neue Zweite Bürgermeisterin, die 38-jährige Mona Fuchs (Grüne). Catherina Hess

Mona Fuchs hat eine ungewöhnliche, aber steile Karriere hingelegt. Wegen Pegida trat sie den Grünen bei. Nun ist die 38-Jährige Zweite Bürgermeisterin und Stellvertreterin von Dominik Krause.

Von Anna Hoben

Eine „Powerfrau, die mich regelmäßig in Staunen versetzt“, so kündigte die stellvertretende Grünen-Chefin Irina Freihart sie beim Parteitag am Samstag zur Absegnung des Koalitionsvertrags an. Dort vertrat Mona Fuchs den erkrankten Oberbürgermeister Dominik Krause. Die Mitglieder begrüßten sie mit begeistertem Applaus. „Sehr, sehr müde, aber mindestens doppelt so glücklich“, so beschrieb Fuchs ihren Gefühlszustand nach dem Verhandlungsmarathon für die Mango-Koalition, wie das neue Bündnis aus Grünen/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler sich selbst nennt.

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