Maximilian Moll, 31, lehrt Mathe und Informatik an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg. Mit Algorithmen geht er ebenso souverän um wie mit Zaubertricks. Das Etikett "sehr begabt" will er sich aber nicht aufkleben lassen.

Von Sabine Buchwald und Maximilian Cohrs

Er beginnt seine Tage in der Regel früh. Wenn man mit ihm sprechen möchte, nimmt er sich ausführlich Zeit - aber am liebsten am Morgen. Da hat er bereits einen Spaziergang mit seinem Golden Retriever hinter sich. Um 9 Uhr also in Neubiberg an der Universität der Bundeswehr (UniBW). Schranke, Ausweiskontrolle, weitläufiger Campus. Es dauert zu Fuß eine Weile bis zu den Bürogebäuden.