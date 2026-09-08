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Moderatorin Esther Sedlaczek„Es kommen jeden Tag Fragen, auf die ich spontan keine Antwort weiß“

Lesezeit: 3 Min.

Esther Sedlaczek bei der Aufzeichnung der 44. Ausgabe von „Die große Maus-Show“ im Mai in Köln.
Esther Sedlaczek bei der Aufzeichnung der 44. Ausgabe von „Die große Maus-Show“ im Mai in Köln.
Foto: Ben Knabe/oh

Zum 20-jährigen Bestehen von „Die große Maus-Show“ erzählt Moderatorin Esther Sedlaczek, welche Fragen ihrer eigenen Kinder sie nicht beantworten kann und was sie dann tut.

Interview von Johanna Feckl

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Seit 2023 moderiert die als Sport-Journalistin bekannt gewordene Esther Sedlaczek, 40, die Kinder-Quizsendung „Die große Maus-Show“. Erfahren in dem Genre der Ratespielformate ist sie: Vor fast genau vier Jahren, im August 2022, hat sie die Moderation der ARD-Sendung „Quizduell“ übernommen.

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SZ PlusVon Thomas Becker

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