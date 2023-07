Während große Ketten aus den Innenstädten verschwinden, investiert die Firma Breuninger viel Geld in ein neues Geschäft in der Sendlinger Straße. In den Münchner Luxuswarenhäusern laufen die Geschäfte besser als anderswo in der Branche. Doch woran liegt das?

Von Lea Kramer

Geschäftig werden bunte Sträuße an einer Blumenwand drapiert, vor der sich bei der Eröffnung am Abend Influencer und Promis ablichten lassen sollen. Ein Stockwerk höher steht ein Mann auf einer Leiter. Lange Bahnen tapeziert er an eine Rigipswand, hinter der noch eine Baustelle verborgen ist. B, B, B - der Buchstabe und gleichzeitig das Logo von "Breuninger" erwartet die Kundschaft nicht nur auf den Tapeten rund um den Eingang an der Sendlinger Straße. Im Treppenhaus des Kaufhauses hängen die übergroßen Bs als Installation von der Decke. Außen an der Fassade sind sie Teil des neu angebrachten Schriftzugs. Breuninger, das ist unschwer zu erkennen, ist jetzt da.