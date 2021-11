Wer braucht denn schon die zigste Jeans? Patrick Köppchen (links) und Gabriel Schütt von der Hutmanufaktur "Fatzke" fertigen in ihrem Ladenatelier am Platzl Hüte aus Filz oder ecuadorianischem Stroh nach Maß.

Von Franziska Gerlach

Natürlich gab es Momente des Zweifels. Momente, in denen Claudia Jünemann unsicher war, ob man mitten in der Pandemie überhaupt ein Modelabel hochziehen kann. Ob das nicht alles Wahnsinn ist. Doch Freunde und Familie bestärkten sie. "Ich habe mich da durchgebissen", erzählt die Gründerin des Damenmodelabels "Frijda Juni". Sie kaufte feine italienische Stoffe ein, obwohl ihr niemand sagen konnte, wie die Sache mit dem Virus ausgeht. Bezahlte bayerische Schneidereien dafür, nach ihren Entwürfen elegante Anzüge, Trenchcoats und Hemdblusenkleider zu nähen, obwohl nicht klar war, wann die Münchnerinnen ihre Homeoffice-Kluft wieder abgelegen würden. Doch Jünemann glaubte an ihre Nische. Glaubte, dass nachhaltige Premiummode genau das ist, was den Leuten fehlt. Das wird schon, sagte sich die Designerin. Und es wurde.

Überhaupt ist wenig Lamento zu vernehmen nach den Herausforderungen dieser anderthalb Jahre, mit denen kein Mensch auf diesem Planeten gerechnet hätte. Muss ja irgendwie weitergehen. Zwar hatte die Modebranche auch Verluste hinzunehmen. Gerade die kleinen Münchner Labels aber reagierten oft klug auf die Corona-Maßnahmen, fuhren Produktionsmengen herunter oder stellten sich online besser auf. Und dann tauchten am Markt eben Leute wie Claudia Jünemann aus dem Westend auf. Leute, die sich von dem Virus nicht einschüchtern ließen. Die sich dachten: Jetzt erst recht. Die mit Mut und guten Ideen dafür sorgten, dass vor allem die grüne, fair produzierte Mode und das Handwerk nach zwei Lockdowns recht passabel dastehen in der Stadt. Neue Läden. Neue Labels. Neue Kreationen.

Detailansicht öffnen Mit "Clothesfriends", einer App zum Mieten von Kleidung, tragen Sonja Wunderlich (links) und Carmen Jenny seit dem Frühjahr dazu bei, dass Kleidung länger im Kreislauf bleibt. (Foto: Stephan Rumpf)

Anna Karsch und Michaela Wunderl-Strojny vom Label Akjumii zum Beispiel nutzten die Zwangspause vom Alltag, um auf ihrer Homepage für mehr Transparenz bis zum Nähgarn aufzudröseln, woher ihre Materialien stammen. Außerdem konzentrieren sich die Designerinnen mittlerweile auf nur mehr ein Produkt: Den 3-in-1-Coat, einen wandelbaren Mantel. Mit "Clothesfriends", einer App zum Mieten von Kleidung, tragen Sonja Wunderlich und Carmen Jenny seit dem Frühjahr 2021 dazu bei, dass Kleidung länger im Kreislauf bleibt, kurz darauf eröffneten sie einen Laden. Ein weiterer Neuzugang ist "Greenstyle - The Store" im Münchner Rathaus, in dem Mirjam Smend, Gründerin der gleichnamigen Messe für nachhaltige Mode, ausschließlich grüne Marken führt.

"Hey, let's do it", sagten sich Patrick Köppchen und Gabriel Schütt von der Hutmanufaktur "Fatzke", schließlich hätten sie während der Lockdowns ausreichend Zeit gehabt, an ihrem Konzept zu feilen. Seit September 2020 fertigen sie in ihrem Ladenatelier am Platzl Hüte aus Filz oder ecuadorianischem Stroh nach Maß. Für eine coole Optik sengen sie schon mal eine Krempe an oder verzieren ihre Modelle mit Federn, Perlen oder wild gemusterten Bändern. "Die Leute haben Bock auf Mode, der Hunger nach etwas Speziellem ist da. Und ein Hut kann sehr speziell sein", sagen die Hutmacher. Wer braucht die zigste Jeans, wenn es jetzt ausgefallene Hüte in München gibt.

Detailansicht öffnen "Die Leute haben Bock auf Mode". Damit eine coole Optik entsteht, sengen sie in der Hutmanufaktur Fatzke schon mal eine Krempe an oder verzieren ihre Modelle mit Federn, Perlen oder wild gemusterten Bändern. (Foto: Robert Haas)

Dazu muss man zunächst sagen, dass sich Trends heute eher in innovativen Materialien oder Techniken vollziehen als in Farben oder Mustern. Klar, in Berlin ist mehr Secondhandklamotte, in München mehr Schick. Bodenlange Mäntel oder warme Oversized-Hemden aber vervollständigen in dieser Saison hier wie da den Zwiebellook zur Dreiviertel-Hose mit weitem Bein. Diese Lust auf das Ausgefallene, die einige beschreiben, manchmal sogar Flippige, die ist allerdings ungewöhnlich für München, dem gerne nachgesagt wird, jeden Anflug von Avantgarde mit seiner Markenfixiertheit niederzubügeln. Zuletzt durfte es extravaganter sein, der Münchner legte sich das knallpinke Schurwoll-Sakko zu, das Roman Dorfner und seine Partnerin Anja Pawlik vom Herrenlabel "J'ai mal à la tête" anbieten - seit jeher schwer gefragt in Südkorea und Japan. Vor drei Jahren gaben sie ihre Showrooms in Paris und Shanghai auf. Dafür gibt es seit 2019 einen Laden in der Reichenbachstraße, ein Jahr später kam der Online-Shop hinzu.

"Online ist gekommen, um zu bleiben", sagt Mirjam Smend, Gründerin der "Greenstyle". Sie persönlich finde das schade, der Handel suche "händeringend" nach Wegen, wie Shopping zu einem Erlebnis werde. Und was die Nachhaltigkeit angeht: Die Kunden seien interessiert, oft auch gut informiert. Nein, das Interesse an Mode ist nicht eingeschlafen. "Die Leute wollen konsumieren, und seit Corona suchen sie nach Alternativen, wie sich Mode anders konsumieren lässt", sagt Sonja Wunderlich von "Clothesfriends". Plattformen für Secondhand-Mode seien "durch die Decke" gegangen, auch Upcycling boomt. Über Wochen hinweg auf das Internet als einzige Bezugsquelle verwiesen, veränderten manche auch ihr Kaufverhalten: Lasen Rezensionen zu Schuhen und Pullovern, setzten sich mit Materialien und Produktionsweisen auseinander. Bekamen vermutlich sogar das Drama um westliche Modekonzerne mit, die die Textilfabriken in Südostasien auf der bereits bestellten Ware sitzen ließen.

Detailansicht öffnen Im "Greenstyle - The Store" im Münchner Rathaus führt Mirjam Smend, Gründerin der gleichnamigen Messe für nachhaltige Mode, ausschließlich grüne Marken. (Foto: Robert Haas)

Claudia Jünemann will mit "Frijda Juni" Premiummode mal anders aufziehen, sich des Drucks der Kollektionsrhythmen entledigen und hierzulande produzieren. Viele Jahre für die Marken Strenesse und Windsor tätig, kann sie auf Kontakte zu Schneidereien zurückgreifen, als sie sich selbstständig macht. Aus einem biozertifizierten Wollwalk hat sie gerade einen Bleistiftrock fertigen lassen, dazu Oversized-Pullover und einen Anzug im Look Marlene Dietrichs. Im Mai 2021 ging der Online-Shop live, seit einigen Wochen betreibt die Designerin einen Laden in Gröbenzell, auch im "Greenstyle - The Store" im Rathaus ist sie vertreten. "Toi, toi, toi. Es läuft dort ganz gut für mich."

In der Reichenbachstraße schwärmt Dorfner von "J'ai mal à la tête" noch von den Verkäufen der letzten Monate. "Der Sommer lief super", sagt er. Da hätten die Münchner bereitwillig Geld ausgegeben. Doch leider sei der mit dem ersten Lockdown aufkommende Hype um das Lokale wieder abgeflaut. Mit den steigenden Infektionszahlen sei nun außerdem eine gewisse finanzielle Zurückhaltung zurückgekehrt. Und somit die Ungewissheit, wie die nächsten Monate für die Mode werden.