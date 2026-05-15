Ihre Tattoos müssten doch eigentlich die perfekte Verbindung sein. Zwischen Kunst und Klamotten. Malerei, die man mit sich trägt. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, sagt Annina Röscheisen. Wäre ja auch zu schön, den ewigen Wettstreit zwischen Kleidern und Kunstwerken, Malerei und Mode einfach ein für alle Mal klären zu können. Also die Frage: Ist Mode auch Kunst? Wobei Röscheisen diese Frage zumindest für sich eindeutig klärt. Und das als jemand, der in zweierlei Hinsicht dazu autorisiert zu sein scheint. Zum einen ist die 43-Jährige eine weltweit bekannte und etablierte Künstlerin. Zum anderen ist sie nach München gekommen, um über ihr Projekt zu sprechen, bei dem ihre Malerei und eine daran sehr eng angelehnte und davon inspirierte Mode-Kollektion für das Modehaus Lodenfrey miteinander kombiniert werden.