Trainerin in München

Von Franziska Gerlach

Der ärgste Feind der High Heels ist das Münchner Kopfsteinpflaster. Als besonders tückisch erweist es sich zum Beispiel am Odeonsplatz, das weiß wohl jede Frau, die sich dort schon mal die Absätze ruiniert hat. Tja, hätte man mal besser Edeltraud Breitenberger gefragt, die hat nämlich einen Tipp, wie sich diese fiesen Meter unfallfrei bewältigen lassen: Man müsse das Gewicht zu 90 Prozent auf den Ballen verlagern, erklärt sie. So habe der Vorderfuß mehr Kraft und sinke nicht so leicht ein. Idealerweise bewegt man dazu die Hüften. "Damit es dynamisch aussieht."