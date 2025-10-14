Die Münchnerinnen und Münchner lieben ihr Fahrrad. Etwa 81 Prozent aller Haushalte in der Landeshauptstadt haben mindestens ein Radl, durchschnittlich sind es sogar 2,13 Fahrräder pro Haushalt. Und der Radverkehr in München nimmt auch immer weiter zu, während der sogenannte motorisierte Individualverkehr, also Fahrten mit dem Auto, zurückgeht.
Mobilität in MünchenDie Stauhauptstadt wird zur Fußgänger-Metropole
Lesezeit: 5 Min.
Während der Anteil der Autofahrten am Münchner Verkehr immer weiter zurückgeht, sind umweltfreundliche Fortbewegungsarten im Kommen. Eine neue Studie zum Verkehrsverhalten zeigt deutliche Verschiebungen im Vergleich zu früheren Umfragen.
Von Martin Mühlfenzl
