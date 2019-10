Die Kriminalpolizei ermittelt gegen vier Mitschüler eines 16-Jährigen. Die Gruppe soll ihr Opfer so schwer misshandelt haben, dass dieses in einer Augenklinik notbehandelt werden musste.

Einst waren sie Freunde, dann wurden sie zu Feinden, dann kam Gewalt dazu. Am Freitag vergangener Woche haben vier Jugendliche in Neuperlach einen Schulkameraden auf dem Heimweg so brutal zusammengeschlagen, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor und im Krankenhaus behandelt werden musste. Die 16 und 17 Jahre alten Angreifer hätten ihren 16-jährigen Mitschüler gegen 13 Uhr am U-Bahn-Eingang Therese-Giehse-Allee abgepasst und bedrängt, teilte die Polizei am Montag mit. Sie schlugen ihn so oft und so hart ins Gesicht und gegen den Hinterkopf, dass der 16-Jährige bewusstlos zu Boden ging. Als er das Bewusstsein wiedererlangte, waren die Angreifer geflohen und der Schüler ging heim.

Als es dem Opfer zu Hause immer schlechter ging, brachte seine ältere Schwester den 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Da er starke Verletzungen am linken Auge hatte, überwiesen ihn die Ärzte in der Notaufnahme umgehend in die Augenklinik. Der Augenarzt stellte fest, dass er zum Zeitpunkt der Untersuchung auf dem Auge 95 Prozent der Sehkraft eingebüßt hatte. Aufgrund der Schwere dieser Verletzung ermittelt nun die Kriminalpolizei gegen die vier jugendlichen Angreifer wegen schwerer Körperverletzung.

Wie sich herausstellte, war das nicht der erste Angriff auf den Jungen. Bereits am Montag vor einer Woche soll eine Gruppe aus zehn bis 15 Jugendlichen den 16-Jährigen auf dem Heimweg in einen Hinterhof gedrängt und ihn dort beleidigt und geschlagen haben. Bei diesem Angriff sollen auch seine vier ehemaligen Freunde im Alter zwischen 16 und 17 Jahren dabei gewesen sein, die am Freitag erneut über ihn herfielen.