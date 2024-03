Von Max Fluder

Vielleicht fängt man damit an, was am Sonntag auf den Stehtischen ausliegt, zwischen Biergläsern und Zigarettenschachteln. Dort nämlich liegen Kondome und Gleitgel, beides von Vereinen und Initiativen, die sich für sicheren Sex einsetzen. Es sind zwei Utensilien, die den durchgehend männlichen Anwesenden hier im Augustinerkeller nicht fremd sein dürften. Und die in all ihrer Offensichtlichkeit ein kleines Indiz dafür sind, dass sich heutzutage so offen über Sex und Liebe, auch zwischen zwei Männern, sogar über die Leder- und Latex-Szene sprechen und schreiben lässt wie vielleicht nie zuvor.