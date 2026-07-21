Ein beschädigtes Straßenschild hat in der Nacht von Montag auf Dienstag, auf den Mittleren Ring zu stürzen gedroht. Wie die Münchner Feuerwehr mitteilt, war der Arm eines Baggers gegen das etwa 800 Kilogramm schwere Verkehrsschild auf der Landshuter Allee geprallt. Dabei sei das Schild so schwer beschädigt worden, dass es nur noch an einer von drei Halterungen befestigt war. Mit einem Absturz auf die Fahrbahn habe jederzeit gerechnet werden müssen.

Nachdem die Polizei den Straßenabschnitt gesichert hatte, forderte diese demnach gegen drei Uhr morgens die Feuerwehr zur Sicherung und Demontage des Schildes an. Mit Blick auf die Staugefahr im bevorstehenden Berufsverkehr handelten die Einsatzkräfte schnell.

Mithilfe eines Wechselladers mit Kran und dem Modul „Schweres Heben“ sei das Verkehrszeichen mit Anschlagketten gesichert und in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des Straßenunterhalts stromlos geschaltet worden, teilt die Feuerwehr mit. Anschließend sei die letzte Befestigung getrennt und das Schild sicher zu Boden gebracht worden. Gegen fünf Uhr morgens war der Einsatz beendet.

Verletzt wurde niemand. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.