Verkehr in MünchenStaus wegen Unfall und Tunnelsperrung am Mittleren Ring

Nach einem Unfall ist der Trappentreutunnel auf dem Mittleren Ring in Richtung Norden gesperrt (Archivbild).
Nach einem Unfall ist der Trappentreutunnel auf dem Mittleren Ring in Richtung Norden gesperrt (Archivbild). Florian Peljak

Autofahrer im Südwesten Münchens mussten am Freitagvormittag viel Geduld mitbringen. Nach einem Unfall war eine viel befahrene Route gesperrt.

Ein gesperrter Tunnel hat am Freitag im Südwesten Münchens gleich mehrere Staus ausgelöst. Nach einem Unfall sei der Trappentreutunnel auf dem Mittleren Ring in Richtung Norden gesperrt worden, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Sperrung wurde gegen 11.15 Uhr wieder aufgehoben.

Der Verkehr staute sich laut Polizei wegen der Sperrung zurück bis zur Lindauer Autobahn 96 und dem Heckenstallertunnel an der Einmündung der Garmischer Autobahn A95. Autofahrerinnen und Autofahrer wurden aufgerufen, den Bereich weiträumig zu umfahren, wenn es ihnen möglich ist.

