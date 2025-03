Der Mittlere Ring in München ist am Montagnachmittag wegen eines Unfalls teilweise gesperrt worden. Nach ersten Informationen der Polizei fuhr ein Lkw mit Anhänger, der in Richtung Westen unterwegs war, gegen 13.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor dem Petueltunnel durch die Mittelleitplanke und dann in den Gegenverkehr. Die Polizei sprach am Nachmittag von drei Verletzten.