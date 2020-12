Bei einem Unfall auf dem Mittleren Ring sind am Sonntagabend zwei Frauen und ein Kind leicht verletzt worden. Sie waren kurz vor 20 Uhr aus der Schenkendorfstraße in Richtung Bogenhausen unterwegs und wollten nach links in die Ungererstraße abbiegen. Die 20 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf übersah dabei offenbar ein entgegenkommendes Fahrzeug und es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß. Ihre schwangere Mitfahrerin und ein mitfahrendes Kind wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, aber später wieder entlassen. Die Verkehrspolizei untersucht nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist.