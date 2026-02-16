Zum Hauptinhalt springen

Verkehr in MünchenWieder Tempo 30 auf Mittlerem Ring

Das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde galt seit Juni 2024, um die Schadstoffbelastung durch Stickstoffdioxid zu senken.
(Foto: Robert Haas)

Das hat das Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren beschlossen. Erst im Januar hatte die Stadt eine Rückkehr zu Tempo 50 auf der Landshuter Allee angeordnet.

Die Stadt München muss auf einem Abschnitt des Mittleren Rings wieder Tempo 30 anordnen. Das hat das Verwaltungsgericht München in einem Eilverfahren beschlossen, nachdem die Stadt an der Landshuter Allee erst im Januar eine Rückkehr zu Tempo 50 angeordnet hatte.

Das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde galt seit Juni 2024, um die Schadstoffbelastung durch Stickstoffdioxid zu senken. Die Stadt vermied damit ein erweitertes Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 5. Im Januar kündigte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an, zu Tempo 50 zurückkehren zu wollen.

Dies war nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nicht rechtens. Die DUH hat deshalb beim Münchner Verwaltungsgericht eine Klage im Eilverfahren gegen die Maßnahme eingereicht. Auch zwei private Anwohner der Landshuter Allee haben die Stadt aus demselben Grund verklagt.

Landshuter Allee
:Warum hat ein zentraler Tunnel so eklatante Brandschutzmängel?

75 000 Autos fahren jeden Tag durch den Landshuter Allee Tunnel auf dem Mittleren Ring. Doch das Bauwerk ist so marode, dass Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ausgesperrt werden müssen. Wie kann es sein, dass ein so wichtiger Tunnel so verfällt – und wer ist daran schuld?

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl

