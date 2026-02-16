Die Stadt München muss auf einem Abschnitt des Mittleren Rings wieder Tempo 30 anordnen. Das hat das Verwaltungsgericht München in einem Eilverfahren beschlossen, nachdem die Stadt an der Landshuter Allee erst im Januar eine Rückkehr zu Tempo 50 angeordnet hatte.

Das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde galt seit Juni 2024, um die Schadstoffbelastung durch Stickstoffdioxid zu senken. Die Stadt vermied damit ein erweitertes Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 5. Im Januar kündigte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an, zu Tempo 50 zurückkehren zu wollen.

Dies war nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nicht rechtens. Die DUH hat deshalb beim Münchner Verwaltungsgericht eine Klage im Eilverfahren gegen die Maßnahme eingereicht. Auch zwei private Anwohner der Landshuter Allee haben die Stadt aus demselben Grund verklagt.