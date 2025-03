Luftverschmutzung am Mittleren Ring

Von Heiner Effern

Die Stadt will Tempo 30 auf der Landshuter Allee beibehalten. Damit bleibt die Geschwindigkeit auf einem wichtigen Abschnitt des Mittleren Rings dauerhaft gedrosselt, um die Anwohner vor verschmutzter Luft zu schützen. Den Vorschlag bringen Umwelt- und Mobilitätsreferat am Mittwoch in den Stadtrat ein. Die grüne-rote Mehrheit signalisiert Zustimmung, auch aus der Opposition kommen vorwiegend positive Stimmen.