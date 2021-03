Seit ein paar Wochen kommt es in München zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Wiederholt wurden Autos mit Steinen und Eiern beworfen. Jetzt konnte die Polizei einen zwölf und 13 Jahre alten Jungen überführen.

Zwei Kinder haben in München Steine auf Autos geworfen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden die Beamten bei den zwölf und 13 Jahre alten Jungen am Sonntag Steine und ein Smartphone-Video, das die beiden Kinder bei den Würfen am Mittleren Ring zeigt. Nun werde ermittelt, ob die Buben für weitere Stein- und Eierwürfe auf Autos und einen Linienbus verantwortlich sind.

Mit einem Strafverfahren müssen die beiden Kinder nach Angaben eines Polizeisprechers aufgrund ihres Alters nicht rechnen. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Die Smartphones der beiden Jungen behielten die Ermittler für die weitere Spurensicherung.

Schon seit Wochen werfen bislang Unbekannte immer wieder Eier und Steine auf Fahrzeuge auf dem Mittleren Ring. Der Polizei wurden seit dem 15. Februar über zwölf Fälle angezeigt, bei zehn davon wurden Autos am Ende des Candidtunnels auf Höhe des Grünwalder Stadions beworfen. Mehrfach hätten Verkehrsunfälle nur knapp vermieden werden können, teilte die Polizei mit.

Getroffen wurden auch zwei Linienbusse, ein Lkw und ein Wohnmobil. Der Polizei wurden an sieben Tagen solche Taten gemeldet. In einem Fall hätte ein Stein beinahe die Frontscheibe durchschlagen. Zeugen hatten Jugendliche als Tatverdächtige beobachtet.