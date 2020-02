Richard-Strauss-Tunnel in einer Richtung gesperrt

Nach einem Unfall ist der Richard-Strauss-Tunnel im Münchner Osten in Fahrtrichtung Süd dicht. Auf dem Mittleren Ring staut sich der Verkehr bis nach Schwabing.

Wegen eines Unfalls ist der Richard-Strauss-Tunnel in Fahrtrichtung Süden gesperrt, es kommt zu größeren Verkehrsbehinderungen auf dem Mittleren Ring. Nach Angaben der Polizei prallte ein Auto gegen die Leitplanke und blieb beschädigt liegen. Womöglich sei auch Benzin ausgelaufen, sagte ein Sprecher. Um die Unfallstelle nun zu räumen, sei der Tunnel gesperrt worden - und zwar in Fahrtrichtung Süden. Aktuell staut sich auf dem Mittleren Ring der Verkehr auf einer Länge von gut fünf Kilometern bis weit hinter den Englischen Garten.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz vor Mittag am Ende des Tunnels vor der Abfahrt zur Autobahn A 94, also etwa auf Höhe der Prinzregentenstraße. Zwischen der Autobahnauffahrt zur A 9 in Schwabing und der A 94 geht derzeit für Autos nichts mehr voran.