Mittlerer RingSperrungen nach Unfall auf dem Petuelring wieder aufgehoben

Blick auf den Petuelring (Archivfoto).
Blick auf den Petuelring (Archivfoto). (Foto: Alessandra Schellnegger)

Vier Autos waren in den Unfall involviert, der sich im morgendlichen Berufsverkehr ereignete. Der Petuelring war in westlicher Fahrtrichtung komplett, in Gegenrichtung teilweise gesperrt. Erst kurz vor zehn Uhr kann der Verkehr wieder anrollen.

Nach einem Autounfall auf dem Petuelring ist es am Montagmorgen zu erheblichen Verkehrsstörungen in München gekommen. Die Fahrbahnen in westlicher Richtung, also hin zum Olympiapark, waren zeitweise komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. In Richtung Osten sei zunächst auch nur ein Fahrstreifen befahrbar gewesen. Erst um kurz vor zehn Uhr sei die Unfallstelle geräumt gewesen und der Verkehr in beiden Richtungen wieder freigegeben worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Unfall hatte sich im morgendlichen Berufsverkehr um etwa 7.45 Uhr auf dem Abschnitt des Mittleren Rings zwischen Knorrstraße und Schleißheimer Straße ereignet. Nach ersten Informationen waren vier Fahrzeuge daran beteiligt, die Ursache war zunächst nicht bekannt. Nach Polizeiangaben sei eine Person mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Zunächst habe es geheißen, es habe einen Unfall im Petueltunnel gegeben, sagte der Sprecher der alamierten Feuerwehr. Das habe sich jedoch als unzutreffend herausgestellt. Die Unfallstelle lag tatsächlich ein kurzes Stück hinter der Ausfahrt aus dem Tunnel.

