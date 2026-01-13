Zum Hauptinhalt springen

Mittlerer RingLandshuter-Allee-Tunnel für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt

Der Landshuter-Allee-Tunnel darf von diesem Mittwoch an nicht mehr von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen genutzt werden. 
Der Landshuter-Allee-Tunnel darf von diesem Mittwoch an nicht mehr von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen genutzt werden.  (Foto: Alessandra Schellnegger)

Das Einfahrverbot gilt von diesem Mittwoch an. Begründet wird es mit „nicht mehr aktuellen sicherheitstechnischen Anforderungen“.

Von diesem Mittwoch an dürfen Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen den Landshuter-Allee-Tunnel auf dem Mittleren Ring nicht mehr befahren. Das Baureferat begründet das Einfahrverbot mit den „nicht mehr aktuellen sicherheitstechnischen Anforderungen“ des Tunnels, insbesondere beim Brandschutz. Bereits im Dezember hatte das Referat ein Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen angeordnet.

Die entsprechende Beschilderung wird an diesem Mittwoch, 14. Januar, angebracht. Der Lkw-Verkehr wird im Abschnitt zwischen Hirschbergstraße und Volkartstraße in beiden Fahrtrichtungen oberirdisch auf der Landshuter Allee geführt und fädelt im Anschluss wieder auf den Mittleren Ring ein. Auf Höhe der Hanebergstraße darf der Durchgangsverkehr nicht von der Landshuter Allee abbiegen; Anliegern ist dies hingegen weiterhin erlaubt.

Vorwiegend rund um die Landshuter Allee kann es wegen der Ableitung der Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Stadt rät Transportunternehmern, Gewerbetreibenden und Lieferdiensten, alternative Hauptverkehrsachsen zu nutzen.

