Dass der Landshuter-Allee-Tunnel am Mittleren Ring saniert werden muss, steht schon länger fest. Pläne, ihn zu verlängern, hat der Stadtrat verworfen. Jetzt hat das Baureferat eine Vorlage für eine Sanierung vorgelegt, die 60 Millionen Euro kosten soll, darin ist auch eine „Risikoreserve“ von 7,8 Millionen enthalten. Dafür muss die Stadt neue Schulden machen, wie die Kämmerei in einer Stellungnahme mitteilt. Einwände erhebt sie dagegen nicht.

Denn das Projekt lässt sich nicht mehr verschieben. Der Grund für die Sanierung ist die marode Sicherheitsausstattung des Tunnels. Seit 14. Januar dieses Jahres dürfen deshalb Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen nicht mehr durch die Röhre fahren. Im Dezember hatte die Stadt bereits Lastwagen ab 7,5 Tonnen ausgesperrt.

Die Liste der Sanierungsmaßnahmen umfasst unter anderem die Sicherung der Standsicherheit im Brandfall, neue Fluchttüren in der Mittelwand, breitere Fluchtwege, neue elektrische Ausstattung wie Beleuchtung, Brandmeldeanlagen, Lautsprecher- und Videoanlagen und Verkehrsleittechnik.

Ein großer Posten ist auch das Betriebsgebäude einschließlich einer 50 Jahre alten Netztrafostation, die sowohl für die Energieversorgung des Tunnels als auch für die Stadtteilversorgung notwendig ist. Diese Station wird durch einen oberirdischen Neubau ersetzt.

Der etwa 363 Meter lange Landshuter-Allee-Tunnel wurde 1979 eröffnet, täglich passieren ihn circa 100 000 Fahrzeuge. In diesen mehr als 46 Jahren wurde die bauliche Substanz des Tunnels nie instandgesetzt. Nur Komponenten der Tunnelausstattung wie Beleuchtung oder Fluchtwegkennzeichen hat die Stadt im Jahr 2017 erneuert.

Jetzt stehen drei Jahre lang Bauarbeiten an, die voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres beginnen. Das bringt teils massive Einschränkungen des Verkehrs mit sich.

Zunächst soll in der westlichen Tunnelröhre der bauliche Brandschutz hergestellt werden, dazu sind nächtliche Vollsperrungen nötig, tagsüber soll der Verkehr auf beiden Fahrstreifen rollen können. In der nächsten Bauphase soll im Tunnel je Fahrtrichtung eine Fahrspur gesperrt werden, voraussichtlich 2028 wird dann zunächst die östliche Tunnelröhre für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt und der Verkehr durch die westliche Tunnelröhre im Gegenverkehr geführt. Weil dort der bauliche Brandschutz bis dahin wieder auf dem aktuellen Stand sein soll, können dann voraussichtlich wieder Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen durch die Weströhre fahren. Von voraussichtlich 2029 an soll dann der Verkehr durch die Oströhre rollen, während auf der Westseite die restlichen Arbeiten erledigt werden.

Etwa 13 Bäume werden der Sanierung zum Opfer fallen

Das Mobilitätsreferat geht davon aus, dass der Autoverkehr auf diesem Abschnitt des Mittleren Rings während der Baumaßnahme zurückgeht und prognostiziert, dass sich der Verkehr im Tunnel um rund 63 000 Fahrzeuge pro Tag reduzieren, der Verkehr an der Oberfläche im Tunnelumfeld jedoch nur um 18 000 Fahrzeuge täglich zunehmen wird, sofern viele Verkehrsteilnehmer andere Wege nehmen oder auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Die restliche Verkehrsbelastung, so heißt es in der Berechnung, würde sich auf das übrige Straßennetz verteilen.

Auf eine Lärmschutzwand verzichtet das Baureferat, vor allem wegen der hohen Kosten und weil dafür mindestens 70 Bäume gefällt werden müssten. Vor so einer bis zu sieben Meter hohen Wand hatten CSU und FDP 2002 mit der Demonstration eines sieben Meter hohen Plakats gewarnt und sie als „Monster-Mauer“ bezeichnet. Für leiseren Verkehr soll nun teilweise ein lärmabsorbierender Flüsterasphalt auf der Landshuter Allee sorgen.

Ganz ohne Rodungen kommt die Baumaßnahme aber nicht aus. Insgesamt sollen etwa 13 Bäume gefällt werden, von denen drei unter die Baumschutzverordnung fallen. Die Bäume müssen der Erweiterung des Tunnelbetriebsgebäudes und der künftigen sicherheitstechnischen Ausstattung im Tunnelvorfeld weichen. Als Ersatz sollen 15 neue Bäume gepflanzt werden.

Der Sanierung des Tunnels geht eine längere Geschichte voraus: 2015 beschloss der Stadtrat, auch den 1,4 Kilometer langen Abschnitt der Landshuter Allee zwischen der Dachauer Straße im Norden und der Donnersbergerbrücke im Süden zu untertunneln. 2018 präsentierte das Baureferat dann sogar Überlegungen, auch noch die Arnulfstraße zu untertunneln und die Planungen mit der in spätestens 15 Jahren anstehenden Komplettsanierung der Donnersbergerbrücke zu verknüpfen. Mit einer weiteren Verlängerung des Tunnels wäre der nördliche Teil der Brücke überflüssig geworden. Während der Tunnel dann zwar teurer geworden wäre, wäre die Brückensanierung voraussichtlich günstiger ausgefallen. Doch die vorige grün-rote Stadtratskoalition beerdigte diese Pläne in ihrem Koalitionsvertrag.

Der Landshuter-Allee-Tunnel ist nicht die einzige Tunnelbaumaßnahme, die auf den Mittleren Ring zukommt. In der zweiten Jahreshälfte 2027 soll auch der Brandschutz im Biedersteiner Tunnel aktualisiert werden. Das soll nach derzeitigem Stand ein halbes Jahr dauern. Gearbeitet wird dabei hauptsächlich nachts mit Sperrungen der Röhre. Tagsüber, so das Baureferat, soll der Verkehr weitgehend ungestört rollen können. Die Kosten sollen bei 5,7 Millionen Euro liegen, inklusive einer Risikoreserve von 740 000 Euro.

Beide Maßnahmen hat der Bauausschuss des Stadtrats an diesem Dienstag einstimmig beschlossen.