Die Stickstoffdioxid-Konzentration an der vielbefahrenen Landshuter Allee in München ist im vorigen Jahr erstmals unter den gesetzlich vorgegebenen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) gesunken. Das teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt am Freitag mit. Der vorläufigen Analyse zufolge seien 2024 „erstmalig an allen Messstationen in Bayern die Grenzwerte eingehalten“ worden, sagte Monika Kratzer, die Präsidentin des Amtes. Die endgültige Auswertung soll im zweiten Quartal vorliegen.