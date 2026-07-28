In Neuperlach wurden die Jahrgangsbesten der Münchner Mittelschulen geehrt. Die Schulform hat, trotz zahlreicher Qualifikationsmöglichkeiten, noch immer einen schlechten Ruf. Das soll sich ändern – auch mit einer neuen Initiative des Freistaats.

Es ist Donnerstagvormittag, und die 15-jährige Mailina trägt ein goldenes Abendkleid. Sie steht auf der Bühne einer Schulaula in Neuperlach und lächelt strahlend, hält ihre Urkunde dem Publikum entgegen. Ein Quali mit 1,4, sie ist die Beste ihrer Schule. Im Publikum sitzen ihr Lehrer und ihre Familie, die hätten sie so unterstützt, hatte sie ein paar Minuten vorher erzählt. Und dass sie weiter zur Schule gehen und danach studieren will.