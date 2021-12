Internationale Auszeichnung:Mutter-Theresa-Preis für Missio München

Das katholische Hilfswerk Missio München hat den internationalen Mutter-Teresa-Preis 2021 erhalten. Die Auszeichnung der Stiftung "Harmony Foundation" im indischen Mumbai wurde Missio für den Einsatz für ökologische Nachhaltigkeit angesichts der Folgen des Klimawandels zugesprochen. Coronabedingt habe die Verleihung nicht in Indien stattfinden können, berichtete das Hilfswerk am Montag, der Preis sei mit der Post gekommen.

Die von der 2005 gegründeten privaten "Harmony Foundation" jährlich vergebene Auszeichnung ist die einzige, die offiziell im Namen von Mutter-Teresa und ihres Ordens verliehen wird. Frühere Preisträger waren unter anderen die Organisation Ärzte ohne Grenzen, US-Virologe Anthony Fauci, die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai, der Dalai Lama und der kongolesische Gynäkologe Denis Mukwege, der in seinem Heimatland Vergewaltigungsopfern hilft.

"Missio München bewirkt mit seiner Vision einen positiven sozialen Wandel der Gesellschaft", heißt es in der Begründung der Foundation. Missio-Präsident Wolfgang Huber sagte, die Menschheitsfamilie müsse angesichts der Folgen des Klimawandels umdenken. Diese spürten die Menschen in den ärmeren Ländern am heftigsten.