Interview von Susi Wimmer

"Religious Development over the Lifespan" - die religiöse Entwicklung im Laufe eines Lebens, zu diesem Thema forscht Heinz Streib, Professor für Praktische Theologie, Religionspädagogik und Religionspsychologie an der Universität Bielefeld seit 20 Jahren. Zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen Barbara Keller und Ramona Bullik hat sich das Forscherteam unter anderem auf Leute fokussiert, die aus einer religiösen Gemeinschaft ausgetreten sind. Zurzeit schauen sie gespannt nach München, wo die Vorstellung des Missbrauchsgutachtens viele Mitglieder in den katholischen Kirchengemeinden verunsichert.