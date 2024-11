Menschen, die von Misshandlungen betroffen sind, müssen sich auf der Suche nach Hilfe meist an genau die Institution wenden, in der sie Gewalt erlitten haben. Das ist eine Zumutung – und ein absurdes System.

Kommentar von Bernd Kastner

Sie sind stille Helden. Meist tragen sie schwer an dem, was ihnen in Kindheit oder Jugend angetan wurde. Missbrauch, Misshandlung, Gewalt aller Art und das Gefühl, allein und ausgeliefert zu sein, dem Pfarrer, dem Trainer, dem Erzieher, dem Vater. Sie haben nicht nur ihr eigenes Leben stabilisiert, so gut es geht, sie setzen sich auch für jene ein, denen die Kraft dafür fehlt. Menschen, die sich als Betroffene von Gewalt für die Aufarbeitung dieser Taten engagieren, gebührt Dank und Respekt. Gerade vonseiten politisch Verantwortlicher.