Ein 65 Jahre alter Münchner soll eine 13-Jährige sexuell missbraucht haben. Der Mann fasste dem Kind nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag auf einer U-Bahn-Rolltreppe von hinten zwischen die Beine. Das Strafgesetzbuch sieht dafür eine mindestens einjährige Freiheitsstrafe vor.

Der Mann soll das Mädchen am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf einer Rolltreppe am U-Bahnhof Giesing angegriffen haben. Die 13-Jährige fuhr gerade nach oben, als der 65-Jährige ihr plötzlich zwischen die Beine gegriffen haben soll. Das Mädchen lief davon und verständigte telefonisch seine Mutter. Diese informierte wiederum die Polizei.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige in der direkten Umgebung des U-Bahnhofs gefasst und vorläufig festgenommen werden. Er wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kriminalkommissariat 17.