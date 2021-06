Agnes Wich wird emotional, wenn sie von ihrer Zeit im Betroffenenbeirat erzählt. Sie bedauere sehr, dass es dort so schiefgelaufen ist, sagt sie. Nun will sie eine Selbsthilfegruppe in der Münchner Diözese gründen.

Von Bernd Kastner

Doch, der Friedhof ist der richtige Ort für dieses Gespräch. Agnes Wich sitzt auf einer der Bänke, irgendwann schaut sie nach rechts oben, in die große Mauer, und sieht eine Aussparung, die nicht vom Efeu zugewachsen ist. Dahinter blauer Himmel. "Wie ein Fenster ins Leben", sagt sie. Sie ist gerne hier, im Alten Südfriedhof, wo so viel Leben ist. Die Bäume, die Vögel, das Zwitschern. Agnes Wich hat ein dickes Buch neben sich gelegt. Es ist vor Kurzem erschienen, sein Einband ist unscheinbar, der Titel sperrig. Von ihr sind zwei Texte abgedruckt, ganz vorne ein Gedicht, es heißt "Blütentränen", und ein Aufsatz über ihr Leben. Sie schreibt über sich in der dritten Person, und so beginnt sie: