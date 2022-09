25 von Missbrauch betroffene Personen haben sich bisher bei der Stadt München gemeldet und Anträge auf Entschädigung gestellt. Sie sind betroffen von Gewalt unterschiedlicher Art an verschiedenen Orten, in Kinderheimen, in Pflege- oder Adoptivfamilien. Gemeldet haben sie sich bei der städtischen Expertenkommission, die aufarbeiten soll, was Kindern und Jugendlichen seit dem Zweiten Weltkrieg in der Verantwortung der Stadt München angetan wurde. Vor sechs Wochen nahm eine der Kommission angegliederte Anlaufstelle ihre Arbeit auf. Dort können Opfer von Missbrauch, Misshandlung oder psychischer Gewalt Anträge auf Soforthilfen und auf Anerkennungsleistungen stellen. Im September soll das erste Geld ausgezahlt werden, dies wird später auf den Gesamtbetrag der Anerkennungsleistungen angerechnet. In einem ersten Schritt hat der Stadtrat 800 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Kommission, die der ehemalige Kriminalbeamte Ignaz Raab leitet, will einen Betroffenenbeirat einrichten. Sie ruft Menschen, die in der Obhut der Stadt München Gewalt erfahren haben, auf, sich für Mitarbeit in diesem Gremium zu melden. Es soll die Perspektive von Opfern einbringen und als Impulsgeber für den Prozess der Aufklärung und Aufarbeitung fungieren.

Die Anlaufstelle ist angesiedelt beim "Kinderschutz München", einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, und erreichbar unter anlaufstelle@kinderschutz.de; Telefon 089/23 17 16-9170; www.kinderschutz.de/anlaufstelle. Die Kommission ist erreichbar unter kommission@muenchen.de und unter 089/233-47181.