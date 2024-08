SZ Plus Sexualisierte Gewalt : Hinter die Mauern

Die Aufklärung sexualisierter Gewalt in bayerischen Kinderheimen geht Vladimir Kadavy zu schleppend voran. Also fängt er an, selbst zu recherchieren. Am Ende steht ein ungeheuerlicher Verdacht.

Text: Bernd Kastner und Rainer Stadler, Fotos: Natalie Neomi Isser