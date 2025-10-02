Zum Hauptinhalt springen

Missbrauch in der katholischen Kirche„Wir werden nicht mehr in der Versenkung verschwinden“

Lesezeit: 3 Min.

Ziel einer langen Reise von München nach Rom: Die Fahrrad-Pilger überreichten 2023 dem damaligen Papst Franziskus eine Herzskulptur und einen Brief.
Ziel einer langen Reise von München nach Rom: Die Fahrrad-Pilger überreichten 2023 dem damaligen Papst Franziskus eine Herzskulptur und einen Brief. (Foto: Robert Kiderle)

Vor zwei Jahren ist der Betroffenenbeirat des Erzbistums München und Freising nach Rom geradelt, um Papst Franziskus zu treffen. An diesem Wochenende machen sich die Mitglieder wieder auf den Weg, zum neuen Papst. Und sie haben einige Botschaften im Gepäck.

Von Annette Zoch

Durch Regen ging die Fahrt, durch Schlamm und Kälte, über hohe Berge und durch tiefe Täler: „Das war extrem. Auch emotional. In gewisser Weise hat das unserem Lebensweg entsprochen“, sagt Richard Kick. Der heute 68-Jährige wurde als Kind von einem katholischen Priester sexuell missbraucht, heute ist er Sprecher des Betroffenenbeirats der Erzdiözese München und Freising. Kick erinnert sich: Vor zwei Jahren ist er gemeinsam mit anderen Betroffenen zu einer ganz besonderen Fahrradtour aufgebrochen.

Zur SZ-Startseite

Medizin
:Neue Studie zeigt: Millionen Menschen in Deutschland wurden als Kind Opfer sexualisierter Gewalt

21 Prozent aller Frauen und fünf Prozent aller Männer sind betroffen. Und womöglich liegen die Zahlen sogar noch höher. Was Experten raten.

SZ PlusVon Christina Berndt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite