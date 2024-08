Die städtische Expertenkommission für die Aufarbeitung von Missbrauch in Heimen will 35 Millionen Euro an Betroffene auszahlen. Die Summe für die sogenannten Anerkennungsleistungen muss der Stadtrat freigeben, der Feriensenat soll am kommenden Mittwoch darüber entscheiden. Das Geld geht an Menschen, die seit Kriegsende unter Obhut des städtischen Jugendamtes standen und Gewalt in Kinderheimen, Pflege- oder Adoptivfamilien erlitten haben.